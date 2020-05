Ashley Benson et Cara Delevingne, la rupture ? Les deux stars seraient séparées

Photographiées ensemble en août 2018 à l'aéroport de Heathrow, à Londres, ce n'est qu'en juin 2019 que Cara Delevingne et Ashley Benson ont officialisé leur relation avec un baiser langoureux à l'occasion du mois des fiertés. Folles amoureuses, l'ex-actrice de Pretty Little Liars et l'héroïne du film Valérian et la cité des mille planètes se seraient même fiancées à Saint-Tropez, en France, avant de se marier l'été dernier à Las Vegas. "C'est l'une des personnes qui m'a aidée à m'aimer quand j'en ai eu le plus besoin. Elle m'a montré ce qu'est le véritable amour et comment l'accepter, ce qui était beaucoup plus difficile que je ne le pensais.", confiait la star de la série Carnival Row lors de son discours au gala TrevorLive.

La rupture pour Cara Delevingne et Ashley Benson ?

Mais, alors que les deux actrices semblaient filer le parfait amour, le site People annonce ce mercredi 6 mai 2020 qu'elles auraient rompu début avril. "Cara et Ashley ont toujours connu des hauts et des bas auparavant mais c'est bel et bien terminé. Leur relation est juste arrivée à sa fin" a confié une source proche du couple. La médiatisation de leur couple a-t-elle quelque chose à voir dans cette séparation ? "C'est juste incroyable de ne plus être seule, tu fais face au monde avec quelqu'un d'autre (...) Je ne veux pas être si secrète que les gens pensent que j'ai honte. Mais je n'ai jamais été dans une relation où tout est si public", confiait le mannequin. Les deux stars n'ont pas encore confirmé ni démenti l'information.