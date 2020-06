Cole Sprouse arrêté lors d'une manif Black Lives Matter : "il s'agit de faire ce qui est juste"

"J'ai été arrêté alors que je me tenais debout en signe de solidarité, comme beaucoup de personnes qui étaient en première ligne finale à Santa Monica" a assuré le BFF de KJ Apa, affirmant ainsi qu'il était non violent lors de cette manifestation. L'acteur de Riverdale, a précisé : "On nous a donné la possibilité de partir, et on nous a informés que si nous ne battions pas en retraite, nous serions arrêtés".

"Lorsque beaucoup se sont retournés pour partir, nous avons trouvé une autre file de policiers qui bloquaient notre route, et à ce moment-là, ils ont commencé à nous attacher" a-t-il ajouté à propos de son arrestation.

Il appelle à "manifester" et "faire ce qui est juste"

Tenant à rappeler que la période actuelle n'a rien à voir avec lui, que le soutien au BLM est bien plus important que son arrestation, Cole Sprouse a déclaré : "Ce n'est ABSOLUMENT pas un récit sur moi, et j'espère que les médias n'en feront pas un tel récit. Il s'agit, et il s'agira, de se tenir près des autres à mesure que la situation s'aggrave, de fournir un soutien éclairé, de manifester et de faire ce qui est juste". Il pense même que "la paix, les émeutes, les pillages, sont une forme de protestation absolument légitime".

"J'espère que d'autres personnes dans ma position en feront autant" a-t-il aussi écrit, incitant donc les célébrités à aller encore plus loin en manifestant dans les rues en plus de faire des dons. L'ex star Disney désormais sur Netflix a conclu : "Je ne parlerai pas plus longtemps de ce sujet, car (1) je ne suis pas assez compétent pour le faire, (2) je ne suis pas le sujet du mouvement, et (3) je ne suis pas intéressé par le fait de détourner l'attention des dirigeants du mouvement #BLM".