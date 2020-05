Cole Sprouse et Lili Reinhart séparés : les raisons de leur rupture dévoilées ?

Depuis qu'ils ont officialisé leur couple sur le red carpet du Met Gala en 2018, Cole Sprouse et Lili Reinhart sont régulièrement au coeur de rumeurs de séparation. En juillet 2019, la presse US annonçait leur rupture, chose qu'ils ont démenti quelques jours plus tard. En avril, l'interprète de Jughead Jones a été accusé d'infidélité ce qui avait fait réagir celle qui joue Betty dans Riverdale .

Cole Sprouse et Lili Reinhart séparés à cause de la distance ?

Ce lundi 25 mai, la presse US annonçait une nouvelle séparation entre Cole Sprouse et Lili Reinhart. Selon Page Six, les deux acteurs se seraient séparés avant la pandémie de Coronavirus, soit en mars. Les stars de Riverdale n'ont pas encore confirmé ou démenti cette info mais E! News dévoile une autre version. Selon des sources proches du couple, Cole et Lili ne se seraient pas séparés avant d'être en confinement mais pendant la quarantaine. "Tout allait bien entre Lili et Cole quand le tournage de Riverdale s'est arrêté mais ils ont décidé de s'isoler séparément et la distance n'a jamais été une chose bien dans leur relation. Quand Cole et Lili sont ensemble, tout va bien. Ils ont une relation très intime et affectueuse mais les choses sont plus compliquées quand ils sont séparés" précise une personne non identifiée.

Une autre source ajoute : "Ils ont décidé de ne pas se confiner ensemble et ils savaient tout de suite que ça ne marcherait pas. Ils savent tous les deux qu'ils communiquent mieux quand ils sont ensemble en chair et en os et ça ne fonctionnait pas". C'est Skeet Ulrich qui avait d'abord laissé entendre que le couple Cole Sprouse/Lili Reinhart était séparé avec une petite phrase qui en disait long lors d'un live sur Insta. Alors, le couple est-il bien séparé ? Le temps nous le dira.