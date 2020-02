Demi Lovato revient sur le jour où elle a fait son coming out bisexuel : "J'ai énormément pleuré"

Demi Lovato est aussi bien attirée par les hommes que par les femmes. C'est en 2017 que la chanteuse a fait son coming out bisexuel devant ses parents : un moment qu'elle n'oubliera jamais. Trois ans après, l'interprète de Sorry not Sorry revient sur ce fameux jour et en dit plus sur la réaction de sa mère et son père.