Demi Lovato célibataire : elle serait séparée d'Austin Wilson

Demi Lovato serait célibataire

L'idylle entre Demi Lovato et Austin Wilson serait désormais terminée. L'ex star Disney et le mannequin avaient officialisé leur couple sur les réseaux sociaux en novembre 2019. Mais les tourtereaux ont effacé leurs photos ensemble de leurs comptes Instagram respectifs. Et le site People a confirmé leur rupture en indiquant que la chanteuse qui assume sa cellulite est maintenant "célibataire". Ils seraient donc bel et bien séparés.

"Demi et Austin sont amis depuis longtemps et ont commencé à sortir ensemble il y a quelques temps" a expliqué une source au tabloïd, "Ils aiment passer du temps ensemble et apprendre à mieux se connaître". Mais leur amour n'aura pas suffi à les faire rester ensemble. Demi Lovato et Austin Wilson auraient fini par mettre fin à leur relation amoureuse.

Elle se concentrerait sur elle, son travail et Dieu

Sobre et tentant de remettre sa vie sur les rails depuis sa cure de désintoxication, l'ex d'Henry Levy aurait préféré quitter son boyfriend pour se concentrer "sur elle-même et sur son travail, tout en se concentrant sur sa relation avec Dieu". Il faut dire que la chanteuse n'était pas passée loin de la mort, alors désormais elle fait attention à elle. La source a précisé que Demi Lovato "est ravie de ce que ce prochain chapitre de 2020 apportera". Côté coeur, celle qui avait fait un break sur les réseaux sociaux semble donc vouloir ne pas trop s'attacher longtemps.

Actuellement, Demi Lovato travaille à la fois côté musique dans un studio d'enregistrement et côté acting puisqu'elle fait partie du tournage de la série Will and Grace, où elle a récemment décroché un petit rôle.