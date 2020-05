Cole Sprouse séparé de Lili Reinhart ? Il vit sa meilleure vie avec KJ Apa, Dylan Sprouse raconte

Cole Sprouse serait de retour sur le marché des célibataires ! Si l'on en croit les dernières rumeurs, l'acteur de Riverdale et Lili Reinhart ne seraient plus ensemble : ils auraient même rompu avant l'arrivée de l'épidémie de coronavirus, soit il y a un peu plus de deux mois. Que s'est-il passé ? La distance aurait apparemment eu raison de leur couple : "Quand Cole et Lili sont ensemble, tout va bien. Ils ont une relation très intime et affectueuse mais les choses sont plus compliquées quand ils sont séparés", a confié une source à E! News.

"Cole Sprouse va bien, il est en bonne santé"

Cette rupture reste pour le moment une rumeur puisque Lili Reinhart et Cole Sprouse n'ont rien confirmé. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ne sont pas tous les deux en confinement : l'interprète de Jughead est en train de vivre sa best life de confiné avec son pote KJ Apa.

Dylan Sprouse a fait quelques confidences à ce sujet en interview avec Entertainment Tonight, pour la promo de son comic Suneater : "Je veux dire, il vit sa vie. Au tout début de la quarantaine, lui et KJ sont restés chez lui à Los Angeles. Ils s'isolent ensemble, c'est trop mignon."

Le boyfriend de Barbara Palvin révèle ensuite : "j'ai entendu dire qu'ils soulèvent des poids et mangent du fromage. Je pense que c'est ce qu'ils font. Cole va bien, il est en bonne santé, il se détend et nous nous parlons tous les jours via FaceTime." Cole Sprouse ne semble donc pas particulièrement malheureux loin de Lili Reinhart...