Cole Sprouse et Lili Reinhart séparés : il confirme leur rupture

Cole Sprouse souhaite à Lili Reinhart de retrouver l'amour

Mais ce n'est pas parce que Bughead a rompu dans la vraie vie que les acteurs se détestent pour autant. Non, les stars de Riverdale semblent s'être séparées en bons termes. "Quelle expérience incroyable j'ai vécue, je me sentirai toujours chanceux et je chérirai la chance que j'ai eue de tomber amoureux" a ainsi assuré Cole Sprouse, ajoutant : "Je ne lui souhaite rien d'autre que le plus grand amour et le plus grand bonheur pour l'avenir. C'est tout ce que je dirai à ce sujet, tout ce que vous entendrez n'a pas d'importance". Il espère donc que son ex copine réussira à retrouver l'amour et le bonheur, même si cela veut dire que ce sera sans lui.

Et pour prouver à quel point il s'entend toujours bien avec Lili Reinhart, le frère jumeau de Dylan Sprouse a ajouté que vous devriez voir la rom-com Chemical Hearts (dans laquelle est l'héroïne) dès sa sortie sur Amazon Prime Video. "Son film sortira bientôt ! Je suis sûr qu'elle y est aussi incroyable que tout ce qu'elle fait. Merci les gars" a-t-il ainsi déclaré. Un post Instagram que Madelaine Petsch, qui joue Cheryl Blossom dans Riverdale, a commenté de trois emojis coeurs rouges.