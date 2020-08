Lili Reinhart a-t-elle confirmé sa rupture avec Cole Sprouse ? Elle met les choses au clair

Lili Reinhart a-t-elle confirmé sa rupture avec Cole Sprouse ?

Même si Lili Reinhart et Cole Sprouse n'ont pas officialisé leur rupture, Skeet Ulrich alias dans FP Jones dans Riverdale avait confirmé leur séparation en une phrase en mai 2020. Les interprètes de Betty et Jughead se seraient séparés avant la phase de confinement liée au coronavirus. Et dans une récente interview pour Refinery29, l'actrice s'est confiée comme rarement sur sa vie privée. "Je ne suis plus l'être humain que j'étais il y a quatre mois" a-t-elle avoué, "C'est la première fois en quatre ans que j'ai pu m'arrêter et faire face aux immenses changements de vie que j'ai subi".

"Je ne voyais pas la lumière. J'avais l'impression de mourir. C'était vraiment dur, et il n'y a pas d'autre moyen que de traverser ça" a continué d'expliquer Lili Reinhart, "J'ai vu beaucoup de gens quand il s'agit de chagrin d'amour, de deuil et de ruptures, et ils essaient de remplir ce vide avec du sexe, de la coke, de la nourriture, de la boisson, mais le vide est toujours là. J'ai pris le chemin le moins fréquenté et je me suis contenté de gérer mes problèmes. J'ai dû faire face à ma propre douleur".

La star de la série Netflix qui a récemment révélé être bisexuelle a ajouté : "Les deux derniers mois ont probablement été les plus émotionnels de toute ma vie et mon thérapeute m'a dit : 'Votre corps est en train de se retirer de l'amour. Vous étiez habituée à cet échange d'alchimie heureux entre vous et la personne avec qui vous étiez'". Une dose d'amour qui manque terriblement à Lili Reinhart. Semblant ainsi évoquer sa rupture avec Cole Sprouse, elle a aussi déclaré : "Dans certains moments de ma vie, j'ai perdu toute la fierté que j'avais juste pour être en mode : 'Aime-moi. S'il te plaît, enlève-moi cette douleur pendant un jour, une seconde, une heure', juste pour que je puisse ressentir à nouveau cette dose".

"Les citations tirées de ma dernière interview ne concernent pas une 'rupture'"

Mais sur Twitter, l'héroïne de la rom-com Chemical Hearts a rapidement tenu à mettre les choses au clair. Alors que les fans de Riverdale étaient nombreux à penser que ses confidences concernent sa séparation avec Cole Sprouse, Lili Reinhart a assuré que ça n'avait rien à voir. "Les citations tirées de ma dernière interview ne concernent pas une 'rupture'. Elles parlent de la dépression que j'ai ressentie ces derniers mois" a-t-elle tweeté.