Cole Sprouse en couple avec le mannequin Ari Fournier ? Les photos qui sèment le doute

La rupture de Cole Sprouse et Lili Reinhart fut un choc pour les fans de deux acteurs. L'interprète de Jughead dans Riverdale a confirmé leur séparation en octobre 2020, mais ils se sont en réalité séparés juste avant le premier confinement au mois de mars : "Je ne lui souhaite rien d'autre que le plus grand amour et le plus grand bonheur pour l'avenir", a confié Cole Sprouse sur Instagram. Depuis, le frère jumeau de Dylan Sprouse aurait fréquenté le mannequin Reina Silva : ils ont été aperçus très proches, mais n'ont jamais rien officialisé.

Cole Sprouse de nouveau en couple après sa rupture avec Lili Reinhart

Aujourd'hui, Cole Sprouse serait en couple avec un autre mannequin du nom d'Ari Fournier. L'acteur et la jolie blonde ont été pris en photo ensemble à la sortie d'un restaurant et en train de se balader dans les rues de Vancouver (Canada).

Oui, dit comme ça, il n'y a pas de quoi s'affoler, mais sur l'un des clichés, dévoilés ICI par Page Six, on peut voir Cole Sprouse et Ari Fournier main dans la main. En tout cas, le pote de KJ Apa semble avoir définitivement tourné la page de sa love story avec Lili Reinhart. Désolé pour ceux qui espéraient les voir de nouveau en couple. De son côté, l'interprète de Betty serait toujours célibataire.