Riverdale saison 5 : Betty et Jughead démasquent le voyeur dans l'épisode 2

Ce début de saison 5 de Riverdale nous prouve bien une chose : les scénaristes de la série n'ont pas décidé de se calmer ou bien d'innover pour les nouveaux épisodes. Dans l'épisode 1, on assistait à la rupture entre Archie et Veronica alors que le mystère autour de l'auteur des vidéos s'épaississait. Et les fans avaient d'ailleurs plutôt bien enquêté...

Des morts et un méchant démasqué

Cet épisode 2 de la saison 5 de Riverdale contenait plusieurs révélations... mortelles. Jughead (Cole Sprouse) et Betty (Lili Reinhart) découvraient que Brett (Sean Depner) avait été tué en prison et que David (Kett Turton), l'homme travaillant dans le magasin de location de vidéos, s'était suicidé. Vous avez dit bizarre ? En bons enquêteurs, les deux amoureux ont voulu en savoir plus, surtout quand Donna (Sarah Desjardins) a contacté Betty pour lui dire qu'une personne non identifiée voulait tuer les étudiants de Stonewall Prep. Il n'aura pas fallu longtemps au couple pour démasquer... Charles (Wyatt Nash) ! Eh oui, on vous l'avait dit dans nos prédictions sur la saison 5 de Riverdale, le fils de FP (Skeet Ulrich) et Alice (Mädchen Amick) était bien louche. C'est en fait Chic (Hart Denton) qui a tué Brett en prison tandis que Charles s'est occupé du reste. Mais non, il n'est pas le voyeur !

Et le voyeur est...

C'est finalement Jughead qui a démasqué l'auteur des vidéos qui n'est autre que... sa petite soeur, Jellybean (Trinity Likins). Surprenant ? Pas vraiment puisque cette théorie circulait depuis la fin de la saison 4. Alors pourquoi a-t-elle tourné ces vidéos très glauques ? Pour retenir Jughead qui doit partir à la fac. Ok, c'est bancal mais ça l'est encore plus quand on sait que Jughead a été impressionné par son talent de réalisatrice. Pardon ??

Libérée, délivrée

De son côté, Veronica (Camila Mendes) a demandé à Archie (KJ Apa) de faire semblant d'être encore en couple jusqu'à la fin du lycée. Après 3566 trahisons et coups bas, elle décidait aussi de s'allier à Hermione (Marisol Nichols) et Hermosa (Mishel Prada) pour forcer Hiram (Mark Consuelos) à prendre sa retraite, ce qu'il acceptait (mais qui sent qu'il les a encore manipulées ?). Enfin, Hermione annonçait qu'elle divorçait d'Hiram... pour rejoindre le casting des Real Housewives of New York. Oui, vraiment.

RIP

Rien ne va plus pour Cheryl (Madelaine Petsch) dont la relation avec Toni (Vanessa Morgan) est en danger. Et la pauvre n'a pas fini de morfler : elle est désormais la principale propriétaire de l'entreprise familiale puisque les membres de sa famille sont morts empoisonnés... à cause de Penelope (Nathalie Boltt). Il serait peut-être temps qu'elle aille en prison celle-là, non ?

La saison 5 de Riverdale continue tous les jeudis sur Netflix.