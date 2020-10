Cole Sprouse en couple avec un mannequin ? Les photos qui sèment le doute

Sur le tournage de Riverdale, deux couples s'étaient formés : Camila Mendes et Charles Melton ainsi que Lili Reinhart et Cole Sprouse. Deux duos qui ne sont plus d'actualité : même s'ils n'ont jamais officialisé leur rupture, Camila Mendes s'affiche désormais avec un nouveau brun. Cole Sprouse, lui, avait confirmé sa séparation avec Lili Reinhart à la fin de l'été, une rupture qui daterait du printemps, juste avant le confinement imposé par la pandémie de coronavirus. Si l'actrice n'a pas souhaité trop s'étendre à ce sujet, l'acteur, lui, semble avoir tourné la page.

Cole Sprouse aperçu très proche d'un mannequin

Après avoir été aperçu assez proche de Kaia Gerber (qui est maintenant en couple avec Jacob Elordi), Cole Sprouse a relancé les rumeurs autour de sa vie sentimentale ce week-end. Samedi 24 octobre, celui qui s'est fait connaître dans Friends puis dans La Vie de palace de Zack et Cody sur Disney Channel a été aperçu avec une jolie brune à Vancouver où il tourne actuellement la saison 5 de Riverdale. Une jeune femme qui n'est pas totalement une inconnue puisqu'il s'agit de Reina Silva, un mannequin. Comme le montrent des photos publiées par Just Jared, l'acteur et la top ont été vus se prenant dans les bras. Ok, c'est pas non plus une photo de baiser mais les fans de l'interprète de Jughead se posent des questions sur leur relation. Sont-ils amis ? Ou bien est-ce le début d'une nouvelle histoire d'amour ? Cole Sprouse, qui est plutôt discret sur sa vie privée, n'a pas évoqué les rumeurs pour le moment.

Qui est Reina Silva ?

Alors, qui est Reina Silva au juste ? Le mannequin vient tout juste de fêter ses 22 ans et vit à Vancouver. Le mois dernier, elle avait participé à un photoshoot dirigé par Cole Sprouse qui, si vous ne le saviez pas, adore la photographie. Découvrez ci-dessous quelques photos de la jolie brune :