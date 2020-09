Jacob Elordi séparé de Zendaya et en couple avec Kaia Gerber ? Ça semble se confirmer

Même s'il n'est pas du genre à afficher sa vie privée, Jacob Elordi et ses histoires de coeurs sont au centre des préoccupations de ses nombreux fans. Sur le tournage de The Kissing Booth, l'acteur a trouvé l'amour avec Joey King de qui il s'est ensuite séparé mais qu'il a retrouvé pour The Kissing Booth 2 et The Kissing Booth 3, tourné dans le plus grand secret. Alors qu'il tournait la série Euphoria, il aurait alors craqué pour Zendaya : les deux amoureux n'ont jamais officialisé leur couple mais ont été aperçus main dans la main et en train de s'embrasser. Une histoire qui serait désormais terminée : le 1er septembre, jour de l'anniversaire de l'actrice, c'est avec une autre jeune femme que Jacob Elordi a été aperçu : Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford.

Jacob Elordi et Kaia Gerber en couple ? Ça se confirme !

Après leur premier date lors duquel ils ont été aperçus sortant du même restaurant, c'est à New York que Jacob Elordi et Kaia Gerber ont été de nouveau vus par des fans ce lundi 7 septembre. Sur les réseaux, une image circule où l'on peut voir une jeune femme avec une veste et des cheveux roses au carré (comme Kaia Gerber actuellement) se promenant avec un homme, main dans la main. Ok, on ne voit pas leurs visages mais plusieurs internautes ont assuré sur Twitter qu'il s'agissait bien de Jacob Elordi et Kaia Gerber. Sur une autre photo postée sur Instagram, on peut plus clairement voir leurs visages bien qu'ils soient masqués et les deux stars y sont vraiment collées-serrées.