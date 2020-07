The Kissing Booth 3 confirmé par Netflix : la suite a été tournée en secret !

The Kissing Booth 3 confirmé !

Alors que parfois nous devons patienter plusieurs mois, voire un an ou deux, pour savoir si un film ou une série aura une suite, Netflix n'a pas perdu de temps pour annoncer The Kissing Booth 3 ! La comédie romantique avec Joey King, Jacob Elordi et et Joel Courtney aura bel et bien une suite comme l'a dévoilé la plateforme sur Twitter avec une courte vidéo dans laquelle l'interprète de Lee diffuse par erreur, aux autres acteurs, l'info concernant le troisième volet.

The Kissing Booth 3 avait déjà été confirmé par Joey King lors d'un live : "ce fut le secret le plus dur à garder", a confié l'actrice qui joue Elle lors d'un live YouTube avec le reste de l'équipe. La suite a d'ailleurs été tournée en secret en même temps que The Kissing Booth 2 : elle sera mise en ligne sur Netflix en 2021.