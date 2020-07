The Kissing Booth 2 : voilà pourquoi il ne faut pas rater la suite de la rom-com sur Netflix

Une teen romance avec une nouvelle intrigue

Dans la vraie vie, les fans de The Kissing Booth étaient déçus car Joey King serait de nouveau en couple après sa rupture avec Jacob Elordi et ce dernier serait en couple avec Zendaya, sa partenaire dans la série Euphoria (en décembre 2019, leur bisou semblait confirmer la rumeur d'idylle). Mais avec The Kissing Booth 2, vous allez de nouveau pouvoir shipper le couple phare de la rom-com.

Comme pour l'autre célèbre comédie romantique de Netflix A tous les garçons que j'ai aimés, cette suite de The Kissing Booth tient ses promesses. Après un premier volet dans lequel l'héroïne a tout fait pour faire chavirer le coeur de celui qu'elle kiffait en secret, on découvre ce qui se passe après, une fois qu'ils sont en couple. Dans le film précédent, Elle et Noah avaient dû faire face à plusieurs épreuves, à commencer par Lee (le meilleur ami d'Elle et frangin de Noah). Eh bien dans ce deuxième opus, les problèmes aussi se multiplient. Et ils prennent même une ampleur encore plus grande.

A commencer par le triangle amoureux, ou plutôt le quatuor amoureux : Marco, Elle, Noah et Chloe. Cela ajoute du piment à l'intrigue. Ici, pas de "ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps" mais des doutes, des peurs et de la jalousie, beaucoup plus ancrée dans la vraie vie. La tentation, c'est un sentiment universel, tout le monde passe par là à un moment donné même quand tout va bien dans son couple. Et généralement, ce sont les suites des comédies romantiques qui traitent de ce sujet, comme Lara Jean avec John Ambrose dans À tous les garçons : P.S. Je t'aime toujours ou encore Bella Swan avec Jacob dans Twilight 2. Alors certes, ça reste un teen movie, mais il est plus réaliste grâce à cette nouvelle facette explorée.

Des références au premier film et un nouveau casting en plus de l'original

Sans oublier les références au premier film, qui sauront être appréciées. Dès le début, Lee offre un cadeau à Elle qui fait écho à une scène désormais culte de The Kissing Booth. Un présent qui a de quoi rappeler ce qui s'est passé au lycée, mais avec humour. Il y a aussi plusieurs séquences sur la machine de danse dans la salle de jeux d'arcade. Ou encore la "kissing booth" qui est aussi de retour avec le système des yeux bandés.

Et puis le casting original a resigné pour le plus grand bonheur des fans, mais avec aussi des nouvelles têtes qui apportent un peu de fraîcheur. Il y a bien sûr Joey King, qui avait été découverte plus jeune dans Conjuring : Les Dossiers Warren, Jacob Elordi que vous avez pu voir dans Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar puis dans Euphoria et Joel Courtney qui avait marqué Super 8. Quant aux deux BG qui débarquent dans ce deuxième film, il s'agit de Taylor Perez, vu dans Scandal, Suburgatory et Awkward, et de Maisie Richardson-Sellers, qui a notamment tourné dans DC's Legends of Tomorrow et Star Wars 7 : Le Réveil de la Force.

Quant au succès de ce deuxième volet, on parie dessus. Jacob Elordi a récemment avoué au magazine GQ Australia qu'à la sortie du premier, "c'était super intense pendant un moment. D'un jour à l'autre, je ne pouvais aller nulle part mais cela fait deux ans maintenant et ça a beaucoup diminué". Eh bien les demandes de selfies et la folie à chacune de ses sorties risquent de revenir dès aujourd'hui. Surtout qu'à la vue de la dernière scène (promis on ne spoile pas), un troisième film est clairement envisagé. Reste à savoir si tous les acteurs accepteront encore leurs rôles.

En bref : Ça fait du bien de retrouver Elle et Lee, leur belle amitié, mais aussi l'idylle entre Elle et Noah. C'est un film feel good à mater sur Netflix quand on ne veut pas se prendre la tête et simplement se déconnecter. A regarder avec sa copine ou son copain, ou entre amies pour une soirée girly avec des pop corns, du chocolat et/ou des bonbons.