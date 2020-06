Mulan, The Kissing Booth 2, Tout simplement noir... Top 7 des films à voir en juillet 2020

The Kissing Booth 2

Avant À tous les garçons que j'ai aimés, Netflix avait sorti The Kissing Booth. Alors que Lara Jean (Lana Condor) et Peter Kavinsky (Noah Centineo) ont eu droit à une suite, l'autre rom-com teen va enfin dévoiler son deuxième volet. Simplement intitulé The Kissing Booth 2, le film suivra la suite des aventures amoureuses d'Elle (Joey King), Noah (Jacob Elordi) et Lee (Joel Courtney). On sait malheureusement très peu de choses pour l'instant sur la comédie romantique, aucun trailer n'ayant été diffusé pour le moment, si ce n'est qu'on veut savoir comment le couple va évoluer.

Date de sortie : 24 juillet 2020.