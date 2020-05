Tout simplement noir : la bande-annonce très réussie dévoile son casting impressionnant

Découvrez les premières images de Tout simplement noir

Bonne nouvelle, ce 28 mai 2020, le Premier ministre Edouard Philippe a notamment annoncé la réouverture des cinémas à partir du 22 juin 2020. Vous pourrez donc allez voir Tout simplement noir, dont la sortie est prévue pour le 8 juillet 2020. Gaumont a d'ailleurs posté la première bande-annonce de cette comédie très attendue. Et vu les premières images vraiment drôles, ça donne envie de le voir sur grand écran !

L'histoire du film ? "JP (incarné par Jean-Pascal Zadi, ndlr), un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu'il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d'être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...".

JoeyStarr, Cyril Hanouna, Soprano... Un casting 5 étoiles

Co-réalisé par Jean-Pascal Zadi et John Wax, Tout simplement noir possède de nombreux guests. En plus de Jean-Pascal Zadi (Nicky Larson et le parfum de Cupidon, Taxi 5), Fary (qui avait considéré comme la relève du Jamel Comedy Club) et Caroline Anglade (Joséphine, All Inclusive), plusieurs stars ont participé au tournage. Fabrice Eboué, JoeyStarr, Ramzy Bedia, Melha Bedia, Lilian Thuram, Claudia Tagbo, Cyril Hanouna, Eric Judor, Mathieu Kassovitz, Ahmed Sylla, Soprano, Augustin Trapenard ou encore Stéfi Celma font en effet partie du casting.