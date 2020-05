Déconfinement : réouverture des restaurants, oral du bac français... les infos à retenir

Alors que la plupart des magasins ont rouvert et que la plupart des activités professionnelles ont pu reprendre le premier jour du déconfinement, le 11 mai 2020, les restaurants, les bars et certains lieux publics comme les parcs sont fermés depuis. Vont-ils rouvrir le 2 juin comme cela a été évoqué ? Edouard Philippe a enfin apporté la réponse ce jeudi 28 mai lors de son discours sur la phase 2 du déconfinement.

Un plan sanitaire satisfaisant

Le premier ministre a démarré son speech par un bilan rassurant de la situation, sauf pour le Val d'Oise et Mayotte : "les résultats sont bons sur le plan sanitaire même si nous restons prudents, les nouvelles sont plutôt bonnes. Tous les indicateurs sont au vert, sauf pour le Val d'Oise et Mayotte. Le virus est encore présent à des degrés divers sur tout le territoire. Sa vitesse de propagation est à ce stade sous contrôle."

Edouard Philippe demande quand même à tous les Français de rester vigilants car "le virus continue de circuler" (2 000 personnes encore en réanimation) et que la situation n'est pas encore "suffisamment bonne pour dire que tout redevient normal".

Le télé-travail est donc toujours privilégié pour ceux qui le peuvent et le port du masque continue d'être "recommandé par les autorités sanitaires' : "nous continuons à l'imiter les formes de vies sociales propices à la propagation du virus", a ajouté le Premier ministre.

La réouverture des restaurants et bars prévue pour le 2 juin

La nouvelle que vous attendiez sûrement est que les bars, les cafés et les restaurants rouvriront bien le 2 juin 2020... enfin pas tout à fait. Ceux dans les zones vertes seront complètement ouverts alors que ceux dans les zones oranges ne pourront ouvrir que leurs terrasses. Les consignes à respecter seront : 10 personnes maximum par table / une distance minimale d'1m entre chaque table / le port du masque obligatoire pour le personnel et les clients lors des déplacements.

L'oral du bac français annulé

L'autre objectif de cette phase 2 est aussi d'accélérer la réouverture des écoles, collèges et lycées pour les zones passées au vert depuis le 11 mai. "80% des écoles primaires ont déjà été réouvertes", a expliqué le Ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avant d'annoncer que "toutes les écoles rouvriront progressivement 2 juin" et qu'elles "assureront un accueil systématique des élèves au moins une partie de la semaine."

Le 2 juin, les collèges des zones vertes accueilleront les élèves de la 6ème à la 3ème, quant à ceux présents dans la zone orange, ils rouvriront progressivement pour les élèves de 6ème et 5ème. Quant aux lycées, la première priorité est "les lycées professionnels parce qu'il y a plus de décrochage et il y a des besoins particuliers pour ce mois de juin". Jean-Michel Blanquer annonce ensuite une info attendue par les profs et les syndicats enseignants : l'oral du bac français est finalement annulé : "l'épreuve sera validée par le contrôle continu."

La règle des 100 km supprimée

Les hébergement touristiques dans les zones vertes pourront de nouveau recevoir des clients à partir du mardi 2 juin tandis que ceux dans les zones oranges pourront rouvrir qu'à partir du 22 juin. Concernant les déplacements, la règle des 100 km sera supprimée dès le début de la phase 2 du déconfinement. Jusqu'au 15 juin, les frontières extérieures à l'Europe restent fermées, mais à partir du 2 juin, on pourra voyager au coeur de l'Europe sans quatorzaine.

Les cinémas de retour le 22 juin

La mauvaise nouvelle de ce discours est sûrement le fait que tous les cinémas ne rouvriront que le 22 juin sur l'ensemble du territoire. Il s'agit là d'une demande collective afin de préparer au mieux la programmation des films.

Par contre, les piscines, les gymnases & salles de sport, les parcs de loisirs et les salles de spectacles et théâtre reprendront du service le 2 juin dans les zones vertes. Le nombre de personnes y sera bien évidemment limité, surtout dans les espaces couverts (salles de concert...) afin de "garantir les règles de distanciation physique". Quant aux boites de nuit, salles de jeux, hippodromes et stades, ils restent fermés jusqu'au 21 juin.