Zendaya et Jacob Elordi en couple ? Le bisou qui confirme la rumeur ❤️

Zendaya et Jacob Elordi souhaiteraient-ils garder leur couple secret ? Les deux acteurs d'Euphoria sèment le doute sur leur relation depuis qu'ils ont été aperçus ensemble en vacances en Grèce en septembre 2019. La plupart de leurs fans pensent qu'ils se fréquentent, mais si l'on en croit l'ex de Joey King, ils ne seraient que de simples amis : "Elle est comme ma soeur. Zendaya est une incroyable créative, vous voyez ? C'est génial de travailler avec elle", a-t-il confié en interview avec GQ.

Jacob Elordi et Zendaya en couple !

Jacob Elordi a donc démenti être en couple avec Zendaya... et s'il avait menti ? Des photos prises par les paparazzi relancent la rumeur : on y voit la star de The Kissing Booth et l'ancienne BFF de Bella Thorne ensemble dans les rues de New York. Bon ok, là vous vous dites sûrement que c'est pas fou et que y a pas de quoi s'emballer. Sauf que sur un autre cliché, à découvrir ICI, on découvre Zendaya et Jacob Elordi... en train de s'embrasser ! Là, clairement, il n'y a plus aucun doute.

Par contre, ne vous attendez pas à une officialisation de leur part puisqu'ils n'ont pas l'air d'avoir envie d'afficher leur amour publiquement. Zendaya a d'ailleurs présenté le beau gosse comme son "meilleur ami" aux Australian Arts Awards 2020 d'après les infos de E! News.