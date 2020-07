The Kissing Booth 3 déjà en préparation ? Joey King (Elle Evans) motive les fans

Le casting aurait envie d'un The Kissing Booth 3

Alors que The Kissing Booth 2 est dispo depuis ce vendredi 24 juillet 2020 sur Netflix, un troisième volet serait déjà envisagé. C'est Joey King, alias Elle Evans, qui a évoqué la possibilité d'un The Kissing Booth 3. En interview avec Today, l'héroïne du teen movie a en effet assuré qu'elle et le reste du casting principal seraient partants pour une autre suite : "Eh bien, les acteurs et moi en avons discuté et nous le voulons tellement". Jacob Elordi (Noah Flynn) et Joel Courtney (Lee Flynn) seraient donc eux aussi prêts à rempiler pour un troisième film !

Pourtant, Jacob Elordi avait avoué en avoir marre de jouer des ados à son âge (23 ans), et qui plus est dans des comédies romantiques. Mais son personnage est désormais à l'université et visiblement, Joey King a affirmé que le trio voudrait tourner un nouvel épisode des aventures d'Elle, Noah et Lee.

"Nous comptons sur les fans pour nous aider" a même déclaré l'actrice, qui espère que les nombreux fans de The Kissing Booth demanderont à Netflix un troisième film sur les réseaux ou iront même jusqu'à signer une pétition. "Ils ont tellement aimé le premier. C'est grâce à eux que nous avons eu une suite. Donc s'ils aiment celui-ci et qu'ils le font connaître au monde entier et à Netflix, nous croisons les doigts pour que Netflix nous donne un troisième film" a ainsi indiqué Joey King, "Parce que c'est ce que nous (les acteurs, ndlr) voulons vraiment".

Un troisième tome est déjà écrit

Si The Kissing Booth 2 a autant de succès que le premier, Netflix pourrait donc envisager encore une suite. Surtout que la plateforme de streaming a déjà de la matière pour le possible prochain scénario. En effet, Beth Reekles, l'auteure des livres qui ont inspiré la rom-com, a écrit 3 volets. La romancière avait ainsi publié sur la plateforme Wattpad le tome 1 The Kissing Booth, le tome 2 The Kissing Booth : Going the Distance et le tome 3 The Kissing Booth : Road Trip (sans compter le "hors série" The Beach House : A Kissing Booth Novella). Ce serait donc logique que la trilogie entière soit adaptée.