Jacob Elordi (The Kissing Booth 2) en a marre de jouer des ados

Jouer des ados à répétition, ça ne plaît pas trop à Jacob Elordi. Originaire d'Australie, il s'est fait plus largement connaître grâce au rôle de Noah Flynn dans The Kissing Booth, sorti en 2018. Mais l'acteur joue aussi un autre lycéen dans la série Euphoria face à Zendaya, avec qui il serait en couple. A l'occasion de la sortie de The Kissing Booth 2 dont la première bande-annonce a été révélée, l'acteur s'est confié sur ses envies pour la suite de sa carrière.

"Revenir au lycée, c'est un peu éprouvant"

Une chose est sûre, Jacob Elordi n'a plus envie de jouer des adolescents à la télé ou au ciné. C'est ce qu'il a confié à GQ Australie. "Je n'ai rien contre tout ça mais je l'ai fait et ce serait difficile pour moi de trouver de la joie dans cela. Je vieillis et je commence à être plus vieux physiquement donc revenir au lycée, c'est un peu éprouvant" a-t-il expliqué au magazine. L'acteur ajoute que son rôle de Nate Jacobs dans Euphoria lui a également permis de faire évoluer les mentalités des producteur. "Il y a eu un super changement. Cela m'a mis en avant, a montré que je pouvais jouer et ça m'a permis de pouvoir avoir des conversations avec des personnes dont j'admire le travail, qui avaient vu mon travail et l'aimaient. J'ai pu avoir des conversations créatives très adultes" déclare l'acteur.

Jacob Elordi face à la célébrité

Dans son interview, l'ex de Joey King a également évoqué la célébrité et les réactions des fans suite à la sortie de The Kissing Booth. "C'était super intense pendant un moment. D'un jour à l'autre, je ne pouvais aller nulle part mais cela fait deux ans maintenant et ça a beaucoup diminué" a-t-il confié.