The Kissing Booth 2 : la bande-annonce qui tease des tensions pour Elle et Noah

The Kissing Booth 2 : la bande-annonce du fim avec Joey King, Jacob Elordi et Joel Courtney

Ils sont de retour ! Plus de deux ans après la mise en ligne du premier film sur Netflix, The Kissing Booth 2 arrive (enfin !) sur la plateforme. La date de sortie est fixée au 24 juillet prochain. Mais que va-t-il se passer pour Elle, Noah et Lee ? La première bande-annonce vient de tomber et elle tease des tensions et même une possible rupture pour les amoureux joués par Joey King et Jacob Elordi. Quant à l'amitié entre Elle et Lee ? C'est pas gagné non plus...