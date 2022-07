Joey King droguée sur le tournage de The Kissing Booth 3, vous ne verrez plus CETTE scène de la même façon

Actuellement au casting de La Princesse disponible sur Disney+, Joey King vient de faire une confession qui ne devrait pas plaire aux dirigeants de la plateforme censée être destinée aux familles innocentes et pures. En pleine promo pour ce film d'aventure qui la voit se glisser dans la peau d'une princesse badass, la comédienne a en effet profité d'une interview sur le plateau de Jimmy Kimmel pour confesser qu'elle avait déjà... pris de la drogue.

Joey King droguée sur le tournage de Kissing Booth 3

Néanmoins, que les boss de Disney+ se rassurent, ça n'était visiblement pas durant la production de La Princesse. Au contraire, à en croire Joey King, c'était à l'occasion de son "dernier jour de tournage pour Kissing Booth 2 et 3" qu'elle se serait décidée à avoir un comportement qui "n'était vraiment pas professionnel".

"J'ai pris un edible [de la nourriture à base de marijuana, ndlr] alors que nous filmions, a-t-elle révélé, mi-honteuse, mi-amusée. Il me restait encore plusieurs prises à faire. Et mon ami Taylor [Zakhar Perez], qui joue Marco, ne travaillait pas et en un pris un avec moi. Et j'étais défoncée d'une violence..." Bien évidemment, l'interprète de Elle n'a pas dévoilé la quantité avalée ce jour-là, ni le dosage dans son petit goûter, mais elle n'a pas hésité à confesser ceci : "Vous voyez quand vous êtes vraiment défoncés et que vous ne savez plus dire qu'une seule chose à savoir 'je suis défoncé' ? Et bah c'était mon état. (...) J'étais vraiment défoncée".

"J'étais vraiment défoncée"

Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que Joey King est allée jusqu'à révéler la scène en question. Après avoir confié, "Si vous êtes un fan de The Kissing Booth, vous savez très bien de quelle scène je parle", l'actrice a précisé, "J'ai pris ça durant le tournage de la scène où moi et mon meilleur ami Lee (Joel Courtney) sommes sur la jetée et où je lui parle à coeur ouvert sur la raison pour laquelle je lui ai menti au sujet de la fac".

Autrement dit, rendez-vous à 1h23 de Kissing Booth 3 pour découvrir cette scène et cette saga sous un nouvel angle. Oui, ce n'était finalement pas la tristesse de l'héroïne après la fin de son histoire avec Noah qui était à l'origine de ses yeux rouges...