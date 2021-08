The Kissing Booth 3 : Joey King, Jacob Elordi... Ils avouent ce qu'ils ont piqué sur le tournage

The Kissing Booth 3 est toujours dans le top 10 Netflix depuis sa sortie, et les fans sont contents de d'enfin savoir comment se termine la fin pour Elle, Noah et Lee. Et alors que le casting s'est confié sur un possible The Kissing Booth 4 (qui ne verra pas le jour), ou encore sur leur scène préférée de la saga romantique, les acteurs et les actrices ont aussi évoqué le tournage. Et en particulier ce qu'ils et elles ont volé sur le tournage de The Kissing Booth 3 ! Eh oui, Joey King (Elle Evans), Jacob Elordi (Noah Flynn) et Meganne Young (Rachel) ont avoué à Cosmopolitan avoir piqué des objets.

The Kissing Booth 3 : Joey King (Elle), Joel Courtney (Lee) et Meganne Young (Rachel) ont piqué des vêtements

Joey King qui incarne Elle Evans (et a dévoilé être team Marco et non team Noah) a ainsi révélé avoir volé des vêtements que son perso portait. "J'ai pu garder un tas de vêtements, dont cette paire de shorts que j'adore. Rien ne me va comme eux !" a-t-elle assuré. L'actrice qui porte une perruque dans The Kissing Booth 2 et la même perruque dans The Kissing Booth 3 avait aussi envie de garder une perruque en souvenir : "Mais ce que je voulais garder, juste pour le plaisir, c'est une des perruques que je portais dans le film. Dans le premier film, je portais une demi-perruque, qui représentait la moitié de ma tête. Dans les 2ème et 3ème films, c'était une perruque complète. J'adore jouer Elle, mais je détestais tellement ces perruques".

Joel Courtney qui joue Lee Flynn avait très envie d'un objet (très) cher, qu'il n'a pas pu piquer : "Je voulais prendre la voiture. Mais ils ne voulaient pas me laisser faire. Je ne sais pas pourquoi". Du coup, lui aussi s'est rabattu sur les vêtements : "J'ai pu garder quelques vêtements, ce qui était vraiment cool". "Honnêtement, les amitiés sont la seule chose que j'ai vraiment emportée. Je n'ai pas vraiment gardé quelque chose de solide comme un objet. Ce sont vraiment les souvenirs et les amitiés que nous avions, les gens qui nous manquent" a-t-il aussi précisé.

Meganne Young alias Rachel, la chérie de Lee, a aussi réussi à choper des trucs sur le tournage de The Kissing Booth 3. "J'ai pris beaucoup de sous-vêtements ! On me donnait toujours des sous-vêtements propres le matin et j'ai lentement commencé à constituer une collection" a-t-elle raconté, "Ce que j'aurais aimé prendre, par contre, ce sont les chaussures de Rachel. Elle avait des Converse vraiment cool qui étaient roses et avaient une texture. J'aurais aimé prendre toutes ses chaussures".

Jacob Elordi (Noah) a réussi à "voler" une caméra sur le tournage

Jacob Elordi qui interprète Noah Flynn a aussi gardé un souvenir du tournage, mais ce ne sont pas des fringues. "J'aurais aimé qu'ils me laissent prendre la moto ! Ça aurait été génial" a-t-il avoué, "Mais j'ai pris une caméra sur l'un des plateaux. C'était un petit appareil photo reflex à double objectif. J'ai pris quelques photos avec, et c'est plutôt cool".

Taylor Zekhar Perez (Marco) a plutôt gardé des souvenirs

Taylor Zekhar Perez qui incarne Marco n'a de son côté rien gardé de matériel. "J'ai vraiment profité de mon séjour en Afrique du Sud. J'ai traîné avec Joey, Joel, Maisie et Meganne. On a fait du surf et de la natation. Parfois, on n'a pas cette amitié sur le plateau. J'ai passé toute ma prime avec eux, que ce soit pour faire du vélo, aller dans l'eau ou dans la région viticole, sans arrêt" a-t-il expliqué. Son regret ? "J'aurais aimé être plus attentif à l'aspect de la réalisation. J'ai eu la chance d'avoir Vince (Vince Marcello) comme réalisateur, scénariste et producteur, car il est tellement intégré verticalement".