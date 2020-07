The Kissing Booth 2 : Joey King porte une perruque dans le film Netflix, voilà pourquoi

Joey King dévoile sa transformation

Avant de partir en tournage pour The Kissing Booth 2, en Afrique du Sud, Joey King a joué dans la série The Act pour laquelle elle a dû se raser la tête pour le rôle de Gypsy Rose Blanchard. Un rôle qui lui a valu d'être nommée aux Golden Globes 2020 (mais pas récompensée). Bref, entre ces deux tournages, les cheveux de l'actrice n'ont pas eu le temps de repousser intégralement.

Joey King n'a donc pas eu d'autres choix que de porter une perruque pour The Kissing Booth 2 et The Kissing Booth 3, enregistré en même temps que le deuxième volet. Elle a d'ailleurs dévoilé une vidéo de sa transformation, avec la pose de sa wig, sur son compte Instagram. Depuis, les cheveux de l'interprète d'Elle ont pris un peu de longueur, ils lui arrivent au niveau des épaules à peu près.