The Kissing Booth 3 : un 4ème film est-il possible ? Joey King (Elle) hésite

"Est-ce que je veux jouer Elle à nouveau ? Absolument" a avoué Joey King, The Kissing Booth 4 serait donc possible ?

Netflix a révolutionné le genre des comédies romantiques, notamment avec les sagas À tous les garçons que j'ai aimés et The Kissing Booth. Après The Kissing Booth et The Kissing Booth 2, The Kissing Booth 3 est dispo sur Netflix depuis ce 11 août 2021. Et il s'agit du 3ème et dernier film pour la rom-com. L'occasion de dire au revoir à Elle Evans (Joey King), Noah Flynn (Jacob Elordi) et Lee Flynn (Joel Courtney). Sauf que de nombreux fans de la franchise rêvent déjà d'un The Kissing Booth 4. Et l'actrice principale dirait oui si on lui proposait de reprendre son rôle.

La journaliste du New York Times qui a interviewé Joey King lui a dit qu'elle savait que The Kissing Booth 3 était officiellement le dernier volet, "mais si l'occasion se présente, vous voyez-vous revenir à Elle et à cette histoire dans le futur ?". "J'ai commencé ces films quand j'avais 17 ans. On se disait juste : 'On espère que les gens vont aimer ça, si jamais quelqu'un le voit'. Nous étions loin de nous douter de l'impact que cela aurait" a d'abord rappelé Joey King.

"Je ne me suis jamais lassée de jouer Elle. C'est tellement amusant" a-t-elle ajouté, et "égoïstement, est-ce que je veux jouer Elle à nouveau ? Absolument". Joey King adore tellement incarner Elle Evans, qui l'a faite connaître aux fans de The Kissing Booth, qu'elle accepterait de jouer dans un 4ème film.

Mais "il serait un peu difficile de revenir après ça" et cette fin

Sauf que, ne vous réjouissez pas trop vite, Joey King aime aussi la fin de la saga telle qu'elle est. "Je pense que l'histoire est sur son dernier chapitre" a-t-elle déclaré, "En voyant cette histoire se terminer si joliment, comme un magnifique noeud, je pense qu'il serait un peu difficile de revenir après ça. Nous avons fait de cette fin exactement ce que je pense qu'elle devait être".

Joey King avait d'ailleurs avoué à The Nerds of Colour être partagée entre la tristesse de dire adieu à son perso et la joie d'avoir terminé cette saga. "C'est très émouvant de dire au revoir à un personnage que vous avez joué pendant autant d'années" avait-elle expliqué, "Je suis triste, mais je ressens aussi ce sentiment doux-amer" car "c'est la fin d'une époque. C'est triste, mais c'est beau aussi".

Jacob Elordi et le réalisateur veulent rester à The Kissing Booth 3 et cette fin

De son côté, Jacob Elordi avait assuré à Vanity Fair que "c'est vraiment le dernier The Kissing Booth" pour lui. L'acteur qui était en couple avec Joey King dans la vraie vie, avant qu'ils se séparent, ne veut plus jouer ni des ados ni des étudiants à la fac.

Le réalisateur de The Kissing Booth 3, Vince Marcello, avait lui expliqué à Variety être content de cette fin et ne voulait pas faire de 4ème film pour ne pas changer comment se termine l'histoire. "Je suis très heureux de donner aux fans une fin joyeuse et émotionnellement satisfaisante à The Kissing Booth. Après tout l'amour qu'ils ont montré pour cette franchise, ils ne méritent rien de moins" avait-il indiqué.

Si The Kissing Booth 4 ne semble pas être dans les plans, certains fans espèrent cependant qu'un jour, il y aura un spin-off, un reboot ou encore un prequel.