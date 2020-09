The Kissing Booth 3 : tout ce que l'on sait déjà sur la suite de la saga Netflix

Le lieu de tournage n'est pas aux USA

Pour rappel, non seulement The Kissing Booth 3 sortira en 2021, mais en plus, il a déjà été tourné en secret. Et si l'action de la comédie se passe en Californie, aux Etats-Unis, en réalité le tournage s'est déroulé sur un autre continent. En effet, c'est à Cap Town, en Afrique du Sud, que plusieurs scènes ont été tournées (comme pour The Kissing Booth 2). Joey King avait même publié un post Insta depuis l'Afrique du Sud, en indiquant en légende : "Une pile de vêtements, 5 ballons d'anniversaire dégonflés, un tatouage couvert, une perruque et mon dernier jour en tant que Elle Evans en Afrique du Sud. Merci pour les souvenirs".