The Kissing Booth 2 : 6 secrets sur le film Netflix

Vous avez adoré The Kissing Booth et The Kissing Booth 2, mais pensez-vous tout savoir sur les films Netflix avec Joey King (Elle), Joel Courtney (Lee) et Jacob Elordi (Noah) ? Lieu de tournage, départ d'une actrice, entraînement de Taylor Zakhar Perez (Marco)... voici 6 secrets à découvrir !

2. Joey King porte une perruque Dans The Kissing Booth 2, Joey King porte une perruque comme elle l'a dévoilé sur Insta, mais pour quelle raison ? Tout simplement parce que ses cheveux n'ont pas eu le temps de repousser entièrement entre le tournage du film Netflix et celui de The Act, la série Hulu pour laquelle elle a dû se raser la tête pour le rôle de Gypsy Blanchard. Série inspirée d'une histoire vraie !

3. Mia est jouée par deux actrices Vous avez sûrement remarqué que le personnage de Mia a changé de visage entre The Kissing Booth et The Kissing Booth 2. Dans le premier film, la leadeuse des OMG Girls est interprétée par Jessica Sutton alors que dans la suite, elle est jouée par Camilla Wolfson. Pour quelle raison, la première actrice est-elle partie ? "Avant que le deuxième film ne soit confirmé, elle a obtenu le rôle principal dans une série Freeform (Motherland : Fort Salem, ndlr). Elle n'a pas pu revenir à cause de son contrat avec eux. Jessica Sutton a tout essayé pour revenir, mais ils n'ont pas pu s'arranger sur les dates", a expliqué Joel Courtney (Lee) dans une vidéo YouTube.

The Kissing Booth 2 : pourquoi Jessica Sutton (Mia) est-elle partie ?

4. Taylor Zakhar Perez ne savait pas jouer de la guitare Oui, c'est bien Taylor Zakhar Perez qui chante dans The Kissing Booth 2 et oui, c'est aussi lui qui joue de la guitare. En revanche, l'interprète de Marco ne savait pas manier cet instrument avant le tournage : "Je n'ai jamais joué de guitare de ma vie. J'ai grandi en jouant du piano", a-t-il expliqué à Glamour. L'acteur a donc dû prendre des cours et s'entraîner durant les répétitions.

The Kissing Booth 2 : Jacob Elordi (Noah)

6. La Kissing Booth existe vraiment Si vous vous posez la question, la Kissing Booth n'est pas un fond vert : elle existe réellement. Elle a été construite spécialement pour les films comme on peut le voir sur l'une des photos Instagram de Joel Courtney (Lee), fiancé à sa petite amie Mia Scholink.