Joel Courtney (The Kissing Booth) fiancé à sa petite amie Mia Scholink 💍

Alors que Jacob Elordi est en couple depuis peu avec Zendaya, Joel Courtney, lui, file le parfait amour avec sa girlfriend, Mia Scholink, depuis 2017 (si on se fie à leur première photo ensemble postée sur Instagram) environ. En réalité, l'acteur et sa chérie se connaissent depuis qu'ils sont enfants, une belle histoire donc !

Joel Courtney et Mia Scholink, bientôt le mariage !

Une belle histoire qui n'est pas près de s'arrêter puisque Joel Courtney et Mia Scholink vont bientôt se marier ! L'interprète de Lee dans The Kissing Booth sur Netflix a demandé en fiançailles sa petite amie le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2020, et a annoncé la grande nouvelle quatre jours après : "J'aime ça, je devais juste y mettre une bague", a-t-il écrit en légende d'un cliché où on peut le voir à genou avec la bague à la main.

Mia Scholink a elle aussi partagé son bonheur tout en dévoilant sa jolie bague de fiançailles d'un peu plus près : "Fiancée à mon meilleur ami. J'ai hâte de me marier avec toi", a-t-elle confié. Joel Courtney et sa future femme ont reçu de nombreux messages de félicitations de la part des internautes, mais aussi de Joey King, qui joue avec l'acteur dans The Kissing Booth : "Tellement hâte d'être le porteur d'alliances !!!!! Non pour de vrai, je suis tellement heureuse pour vous deux. Vous allez construire la plus belle des vies ensemble."