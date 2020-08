The Kissing Booth 2 : Jacob Elordi n'a pas vu le film, Joey King le rembarre

Jacob Elordi était-il un peu saoulé à l'idée de reprendre son rôle de Noah Flynn dans The Kissing Booth 2 ? C'est ce qu'ont pensé les fans dès la mise en ligne de la bande-annonce mais l'acteur a ensuite démenti et avoué avoir passé un très bon moment sur le tournage. "J'ai un visage triste ! Vous voyez ? C'est parce que je réfléchis beaucoup, genre beaucoup trop pour des choses ridicules (...) Je n'étais pas triste, j'étais fatigué mais pas triste. Je me suis éclaté !" avait-il expliqué. Pourtant, Jacob Elordi n'est pas vraiment le plus enjoué pour évoquer le film et a même laissé entendre qu'il ne veut plus jouer des personnages adolescents désormais.

Jacob Elordi n'a pas vu The Kissing Booth 2

Et pour cause : Jacob Elordi n'aurait même pas vu The Kissing Booth 2 ! C'est ce qu'il a confié au site de Variety. Alors que le journaliste souhaitait l'interroger sur la fin du film, l'interprète de Noah a lâché : "Je ne l'ai pas vu. Vous en avez plus vu que moi. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire mais je ne l'ai pas vu". Pas pratique pour évoquer le choix de Elle et potentiellement le 3ème volet, déjà tourné en secret.

Joey King l'accuse de mentir

Mais a-t-il dit la vérité ? Pas si on en croit Joey King, son ex-compagne et actrice principale du film. Sur Twitter, celle qui a été au centre de rumeurs de rapprochement avec Taylor Zakhar Perez (Marco dans The Kissing Booth 2) a répondu par un tweet aux déclarations de Jacob Elordi. "Jacob l'a vu. Il ment" a écrit l'actrice avant de supprimer son tweet. Alors qui dit la vérité ?