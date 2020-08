The Kissing Booth 2 : Jacob Elordi frustré sur le tournage ? Il répond à la rumeur

Après The Kissing Booth 2, Noah et Elle seront de retour dans un troisième film, tourné en secret. Jacob Elordi l'a déjà annoncé : il ne se voit plus jouer des ados et a même expliqué avoir été gêné par l'attention portée sur son corps (et notamment ses abdos) lors de la sortie du premier film en 2018. Face à ces déclarations, certains ont cru que l'acteur avait été un peu frustré voire même carrément déprimé à l'idée de reprendre son rôle dans la suite d'autant plus qu'il n'est plus en couple avec Joey King qui joue Elle. Lors de la sortie de la bande-annonce, certains internautes avaient laissé entendre sur le web que l'acteur semblait un peu saoulé dans les images du film.

Jacob Elordi frustré par The Kissing Booth 2 ? Sa réponse

Rassurez-vous, Jacob Elordi n'était pas énervé ni triste à l'idée de jouer dans The Kissing Booth 2 et de retrouver son ex-compagne Joey King. Interrogé à ce sujet par Access Hollywood, l'acteur a mis les choses au clair et plaisanté au sujet de cette rumeur improbable. "J'ai un visage triste ! Vous voyez ? C'est parce que je réfléchis beaucoup, genre beaucoup trop pour des choses ridicules" a-t-il confié avant d'ajouter : "Je pense aussi que Noah est un mec un peu maussade. Il n'est jamais super heureux.". L'acteur l'assure cependant, tout s'est très bien passé sur le tournage : "Je n'étais pas triste, j'étais fatigué mais pas triste. Je me suis éclaté !".

Pourquoi était-il si fatigué ? Car il venait de boucler le tournage éprouvant de la saison 1 de Euphoria et n'avait pas eu droit à des vacances. "J'ai terminé Euphoria et j'ai pris un avion pour l'Afrique (le tournage a eu lieu en Afrique du Sud, ndlr). C'était compliqué mentalement. Mais c'était assez calme de revenir et de retrouver une chose que je connaissais et mes amis. J'étais exténué durant tout le tournage car je sortais d'un autre tournage de 8 mois" a-t-il confié.