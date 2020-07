Jacob Elordi (The Kissing Booth 2) en a marre qu'on parle de ses abdos

"Ca me dérangeait vraiment"

Dans The Kissing Booth, Jacob Elordi a fait sensation, notamment avec la scène où on peut le voir porter une simple serviette autour de la taille. Les fans ont été ravis de le revoir encore plus musclé dans The Kissing Booth 2, mais l'acteur, lui, aurait préféré qu'on le repère plus pour son talent et non pour ses abdos. Il a d'ailleurs avoué en avoir eu marre qu'on parle de son corps régulièrement lors de la mise en ligne de The Kissing Booth en 2019 sur Netflix.

"A l'époque, j'étais super jeune et j'ai été jeté dans un monde où tout le monde parlait de mon corps. Ca me dérangeait vraiment. Je ne m'identifiais pas du tout à ça. J'essayais de faire mes preuves en tant qu'acteur. C'était tellement d'entraînement et je détestais chaque seconde. Je me suis beaucoup entraîné pour les besoins du scénario du premier film. J'étais tellement nerveux à l'idée de ne pas être à la hauteur", confie l'acteur de The Kissing Booth 2 et The Kissing Booth 3, déjà tourné, dans une interview accordée à Mens Health.

"Je n'ai aucun intérêt d'aller à la plage en ressemblant à The Rock"

Aujourd'hui, l'ex-petit ami de Joey King, qui en a marre de jouer des ados, souhaite privilégier sa santé au lieu de s'occuper à sculpter son corps de rêve : "je veux plus me préoccuper de ma santé, repartir de zéro, afin d'être capable de courir avec mes petits enfants à 80 ans. Il s'agit moins d'une question esthétique. Soyons honnêtes, je n'ai aucun intérêt d'aller à la plage en ressemblant à The Rock."