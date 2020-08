Joey King et Taylor Zakhar Perez en couple ? Il répond à la rumeur

Sur le tournage d'une série ou d'un film, il n'est pas rare que deux acteurs craquent l'un pour l'autre. Durant la production du premier volet de The Kissing Booth, Joey King s'est mise en couple avec Jacob Elordi aka Noah Flynn, une histoire depuis terminée. Selon les rumeurs, l'actrice aurait ensuite retrouvé l'amour avec un producteur mais n'a jamais confirmé cette relation. Lors de la sortie de The Kissing Booth 2 le 24 juillet dernier, Taylor Zakhar Perez avait fait parler en laissant entendre qu'il ne serait pas contre vivre une histoire d'amour avec l'actrice mais qu'en est-il vraiment ?

Non, Joey King et Taylor Zakhar Perez ne sont pas en couple !

Si vous vous demandiez si Joey King et Taylor Zakhar Perez sont en couple, la réponse est non ! Les deux stars ont été au centre de rumeurs de couple après avoir passé un week-end ensemble mais l'acteur a démenti toute relation amoureuse avec sa partenaire dans une interview donnée à E! News. Le beau brun qui a lâché son numéro de téléphone a expliqué que les rumeurs les avaient en tout cas bien fait marrer. "Le week-end dernier, nous avons fêté son anniversaire ainsi que celui d'un ami à moi. Nous avons juste passer un bon moment" a-t-il confié au sujet de leur sortie dont il a partagé des photos sur Instagram. "Je l'aime beaucoup et je ferais n'importe quoi pour elle. Nous ne sortons pas ensemble. C'est tout ce que je veux dire" a-t-il ajouté.

Les deux acteurs très proches depuis le tournage

C'est durant le tournage de The Kissing Booth 2 qu'une amitié est née entre eux. "On s'est tout de suite bien entendus. Quand on était en Afrique du Sud (là où a été tourné le film, ndlr), on dînait ensemble. Je cuisinais pour elle et elle pour moi. On est devenus très amis" a-t-il expliqué. Une amitié qui s'est poursuivie lors de leur retour aux Etats-Unis. Coïncidence : ils sont presque voisins. "Quand on est rentrés à Los Angeles, on a continué à traîner ensemble, on vit pas très loin d'un de l'autre. Et puis, quand il y a eu le confinement, on avait chacun besoin de faire confiance à quelqu'un d'autre (...) On est devenus très proches" explique l'interprète de Marco que l'on devrait retrouver dans The Kissing Booth 3 qui a été tourné en secret et sortira sur Netflix en 2021.