Joey King et Taylor Zakhar Perez en couple ? Ils relancent la rumeur

Joey King et Jacob Elordi sont tombés amoureux sur le tournage de The Kissing Booth, mais leur relation n'a malheureusement pas duré : ils se sont séparés il y a un an. Depuis, l'acteur a retrouvé l'amour avec Zendaya (Euphoria) tandis que son ex serait en couple avec Steven Piet, le producteur de The Act, série pour laquelle elle a dû se raser les cheveux. Ils se fréquenteraient depuis septembre 2019, mais les internautes ne sont pas sûrs qu'ils soient toujours ensemble aujourd'hui.

Joey King et Taylor Zakhar Perez très proches sur Instagram

La vie sentimentale de Joey King est donc un peu floue. En tout cas, si elle est à la recherche d'un nouveau boyfriend, Taylor Zakhar Perez est là : "Je ne sors avec personne. Mais je suis un fan de Joey et j'aimerais qu'elle sorte avec moi, vous voyez ce que je veux dire ?", a confié l'interprète de Marco dans The Kissing Booth 2 à Glamour Magazine. Si pour le moment, les deux acteurs semblent juste être potes, ils s'affichent quand même très complices sur les réseaux sociaux.

Ils se sont d'ailleurs offert un petit road trip avec des amis et n'ont pas manqué de le partager sur Instagram. Leur petit séjour n'a pas manqué de faire sensation sur la Toile : "Joli couple", "Ils sont ensemble ?", "Ils sont trop mignons tous les deux", "Ils sortent ensemble !", "Elle n'a pas choisi Marco, mais je pense que Joey va le choisir", "Ils sont en couple maintenant", peut-on lire en commentaires. Joey King, qui porte une perruque dans The Kissing Booth 2, et Taylor Zakhar Perez ne se sont pas encore confié sur les rumeurs de couple.