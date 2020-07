Taylor Zakhar Perez (The Kissing Booth 2) en couple avec Joey King ? Il ne dirait pas non

Joey King et Jacob Elordi sont tombés amoureux sur le tournage de The Kissing Booth. Ils se sont alors mis en couple et ont vécu une belle histoire avant de se séparer fin 2018 ou début 2019 : Joey King a donné plus de détails sur leur rupture dans une récente interview. Aujourd'hui, Jacob Elordi fréquente Zendaya, avec qui il joue dans la série Euphoria, tandis que son ex semble toujours célibataire. Si elle cherche un nouveau petit ami, Taylor Zakhar Perez se porterait bien volontaire.

"J'aimerais que Joey King sorte avec moi"

Le nouveau beau gosse dans The Kissing Booth 2 a avoué à Glamour Magazine ne pas être insensible au charme de l'interprète d'Elle : "je ne sors avec personne. Mais je suis un fan de Joey et j'aimerais qu'elle sorte avec moi, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression que c'est différent si tu es dans la même industrie l'un et l'autre et si tu es fan du travail de l'autre."

Celui qui joue Marco ajoute : "je ne veux pas dire non, parce que tu ne sais jamais. Qu'en serait-il si tu sortais avec une personne qui ne sait pas qui tu es mais qui ensuite devient fan de ton travail ? L'intimité émotionnelle est bien plus importante pour moi que l'intimité sexuelle."

Malheureusement pour Taylor Zakhar Perez, Joey King ne semble pas encore réceptive à ses avances, ils n'ont d'ailleurs pas sauté le pas lors du tournage de The Kissing Booth 3, qui a eu lieu en secret en même temps que The Kissing Booth 2.