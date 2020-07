Taylor Zakhar Perez (The Kissing Booth 2) lâche son numéro de téléphone à ses fans

Taylor Zakhar Perez lâche son 06 sur Insta !

Les stars sont de plus en plus nombreuses à balancer leur numéro de téléphone sur les réseaux sociaux ! Après Noah Centineo et Paul Wesley, c'est au tour de Taylor Zakhar Perez de The Kissing Booth 2 de lâcher son 06 (version américaine) sur Instagram pour partager un peu plus avec ses fans : "écrivez moi ! 708-419-1335. Je veux en savoir plus sur vous. Plein de choses comme KB2 (The Kissing Booth 2, ndlr), cuisine, films, télé, crushs, engagement, revendication etc. Tout et n'importe quoi. J'ai hâte de vous entendre. Je fais de mon mieux pour revenir vers vous le plus vite possible."

"Les messages privés sont trop nombreux"

L'interprète de Marco dans The Kissing Booth 2 et The Kissing Booth 3 (déjà tourné et prévu pour 2021 sur Netflix) a aussi posté une vidéo de lui dans laquelle il confie : "Tout ce que je peux dire c'est wooh et merci. Ces derniers jours ont été incroyables. Faites moi une faveur et écrivez moi au 708-419-1335. Les messages privés et les commentaires sont trop nombreux. Je n'arrive pas à suivre. Je veux connaître vos questions sur The Kissing Booth 2." Taylor Zakhar Perez, qui ne dirait pas non à l'idée d'être en couple avec Joey King, risque surtout de recevoir des déclarations et même des demandes en mariage 😉