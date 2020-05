Paul Wesley (The Vampire Diaries) lâche son numéro de téléphone sur Insta

Ce post a réuni plus de 1 million de vues, tant les followers étaient contents de cette nouvelle. Noah Centineo aussi avait partagé son numéro de téléphone à ses abonnés, ce qui les avaient fait kiffer. Dans sa story Instagram, Paul Wesley a de nouveau donné son numéro de téléphone. "J'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous informer que j'ai désormais un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez m'envoyer des messages" a-t-il confié, "Grâce à l'application Community que j'ai rejointe, je peux garder contact avec vous directement".

"Le numéro est bien le mien", "ce sera bien moi qui répondrai aux messages"

Et Paul Wesley a tenu à assurer aux internautes que c'est son vrai numéro de téléphone et que c'est bien lui qui répondra et non son agent ou une autre personne : "Le numéro est bien le mien, et les messages vont bien sur mon téléphone", "je confirme que ce sera bien moi qui vais répondre aux messages, ce ne sera pas quelqu'un d'autre".

C'est Ian Somerhalder, qui jouait Damon Salvatore dans The Vampire Diaries, qui lui a parlé de cette application pour rester connecté avec ses fans : "Ian m'a convaincu de rejoindre cette application, je suppose qu'il est aussi dessus donc". Les deux hommes sont d'ailleurs très proches, puisqu'ils ont même sorti leur propre marque d'alcool, le bourbon Brother's Bond. Sophia Bush, alias Brooke dans Les Frères Scott, a elle aussi rejoint Community pour textoter avec ses admirateurs.