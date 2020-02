Sam Heughan, Ian Somerhalder, Booba... Ces stars qui sortent leur propre marque d'alcool

Les acteurs vont jusqu'à créer leur propre alcool

Alors que certains influenceurs font de plus en plus des placements de produits pour de l'alcool, il y a plusieurs célébrités qui vont encore plus loin en se lançant carrément dans la fabrication d'alcool ou qui investissent dans des marques d'alcool déjà existantes. Au lieu d'acheter une robe que porte votre actrice préférée ou un parfum que kiffe votre chanteur favori, vous pouvez maintenant shopper l'alcool que les stars sont de plus en plus nombreuses à faire. Petite précision tout de même : attention à l'abus d'alcool qui est dangereux pour la santé.

Sam Heughan, alias le héros canon de la série Outlander, a par exemple récemment annoncé le lancement de son propre whisky baptisé Sassenach Spirits. Un nom qui fait référence à son personnage de Jamie Fraser, qui a pour habitude d'appeler sa femme Claire (incarnée par Caitriona Balfe) "Sassenach" (terme écossais pour désigner un Anglais). Il faudra attendre le 2 mars 2020 pour pouvoir se ruer sur les bouteilles de whisky du comédien, enfin si vous vivez aux Etats-Unis. Mais don't worry, les ventes se feront ensuite en Europe et au Canada, même si la date exacte n'est pas encore connue.