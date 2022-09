Gros choc, un acteur de The Vampire Diaries divorce (et il avait gardé le secret)

Cinq ans après la fin de The Vampire Diaries, Paul Wesley fera bientôt son come-back à la télé. Après Tell Me a Story et son rôle dans la mini-série Flowers in the Attic : The Origin, il sera prochainement au casting d'une série très attendue : Star Trek : Strange New Worlds. Il incarnera Kirk dans le show qui sortira en 2023. Mais si sa carrière pro redécolle, ce ne serait pas la joie dans sa vie perso.

Paul Wesley divorce

Selon People, Paul Wesley serait de nouveau célibataire. Après trois ans de mariage et quatre ans de couple, l'acteur et sa femme Ines de Ramon ont décidé de se séparer et de divorcer. L'acteur de 40 ans et sa chérie de 29 ans se seraient séparés il y a plusieurs mois mais ont gardé le secret jusqu'à présent. "Leur décision de se séparer est mutuelle et a eu lieu il y a cinq mois. Ils demandent le respect de leur vie privée" a déclaré l'agent de l'acteur, confirmant au passage la rupture du couple.