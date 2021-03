The Vampire Diaries : la série bientôt de retour ? Paul Wesley et Ian Somerhalder donnent leur avis

Après avoir joué ensemble durant 8 ans dans The Vampire Diaries, Paul Wesley et Ian Somerhalder ont décidé de s'associer : les deux acteurs ont lancé leur marque de bourbon, Brother's Bond (à consommer avec modération évidemment) qui sera dispo le 1er mai prochain aux US. Alors qu'ils évoquaient ce nouveau projet, les deux stars n'ont pas pu échapper à une question sur un potentiel retour de The Vampire Diaries.

Paul Wesley et Ian Somerhalder ne sont pas chauds pour un retour de The Vampire Diaries

Mauvaise nouvelle, les deux acteurs ne sont pas super enthousiastes à l'idée de faire revenir la série culte. On peut même dire qu'ils sont carrément contre. "C'était une période géniale de ma vie et je suis très reconnaissant mais pour moi, chacun a des chapitres et s'en est un. Ceci est un nouveau chapitre. Je ne veux pas ruiner ce que nous avons déjà créé" a confié Paul Welsey dont le personnage mourrait dans le final.

Quant à Ian Somerhalder qui a déjà démenti les rumeurs d'une saison 9 ? "Je l'ai dit souvent car j'ai parlé de ça avec de nombreuses personnes et je pense toujours : 'A quoi ça pourrait ressembler ?'. Honnêtement, je ne peux pas imaginer ça (faire revenir la série, ndlr)" a confié le mari de Nikki Reed. Bref, un retour de The Vampire Diaries n'est pas à l'ordre du jour. En tout cas pas sous la forme d'une suite avec le retour des acteurs... Heureusement, il nous reste toujours Legacies, le spin-off de The Originals. La saison 3 est actuellement diffusée aux Etats-Unis.