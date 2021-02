Ian Somerhalder (Damon) réagit à la rumeur du retour de The Vampire Diaries pour une saison 9

Une saison 9 pour The Vampire Diaries ?

La série The Vampire Diaries a eu droit à 8 saisons et à deux spin-off The Originals et Legacies. Et depuis plusieurs mois, les fans se demandent sur les réseaux sociaux si le show avec Nina Dobrev (Elena), Ian Somerhalder (Damon), Paul Wesley (Stefan), Candice King (Caroline), Kat Graham (Bonnie), Zach Roerig (Matt) ou encore Joseph Morgan (Klaus) pourrait avoir un reboot. Beaucoup d'internautes pensent même à une possible saison 9, Ian Somerhalder et Paul Wesley étant restés très bons potes, au point de même lancer un projet en commun (une marque d'alcool). Même Ian Somerhalder et Nina Dobrev sont amis malgré leur histoire d'amour passée.

Ian Somerhalder était l'invité de l'émission Andy Cohen Live ce 3 février 2021. Et l'acteur a répondu à la rumeur de retour de TVD pour une éventuelle nouvelle saison. "Je n'ai rien entendu à propos d'une saison 9" a avoué l'interprète de Damon Salvatore, cassant ainsi tous les rêves des fans.

Ian Somerhalder imagine ce que Stefan et Damon pourraient être devenus

Alors que The Vampire Diaries avait fêté ses 10 ans en 2019, Ian Somerhalder a ajouté que les intrigues de The Vampire Diaries ne pouvaient pas être aussi bien qu'avant. "Je veux dire, que se passerait-il si Stefan et Damon étaient, vous savez, Damon a des cheveux gris et ils ont des cannes qui disent : 'Oh, je dois nourrir le bébé'. Tu vois ce que je veux dire ?" a-t-il ainsi expliqué, en imaginant ce que les frères Salvatore seraient devenus depuis.

Jouer Damon ne lui manque-t-il pas ? "Non, écoute, il a fait un bon parcours" a-t-il déclaré à Andy Cohen, "Et maintenant, il est toujours en vie. C'est ce qui est si incroyable. Il est toujours vivant".