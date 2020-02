Legacies arrive (enfin) en France : 4 raisons de ne pas manquer le spin-off de The Originals

Non, l'univers de The Vampire Diaries n'a pas totalement disparu malgré la fin de la série en 2017 et celle de son spin-off, The Originals , à l'été 2018. En août 2017, Julie Plec (co-créatrice de TVD et créatrice de The Originals) annonçait qu'elle préparait une nouvelle série dérivée : Legacies. Elle nous transporte de nouveau à Mystic Falls et plus particulièrement dans l'école Salvatore, teasée dans le dernier épisode de la série avec Ian Somerhalder et Paul Wesley.

Legacies, ça raconte quoi ?

Deux ans après la fin dramatique de The Originals, Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell) a quitté la Nouvelle Orléans et est désormais élève à l'école Salvatore, dirigée par Alaric Saltzman (Matt Davis) située à Mystic Falls. De jeunes vampires, sorcières et loups-garous y cohabitent et apprennent à contrôler leurs pouvoirs. Elle y étudie avec Lizzie (Jenny Boyd) et Josie (Kaylee Bryant), les jumelles d'Alaric et Caroline. Quand un incident lié à Landon (Aria Shahghasemi), un habitant de la ville, a lieu, Hope va tenter d'en savoir plus et de découvrir qui il est vraiment. Mais ce n'est que le début puisque des créatures mystérieuses débarquent en ville.