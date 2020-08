The Kissing Booth 2 : Jacob Elordi tacle Noah, "Je ne voudrais pas être comme ça"

Même s'ils incarnent des personnages à l'écran, certains acteurs ont le recul nécessaire pour les juger et pas forcément qu'en bien. Ian Somerhalder avait par exemple critiqué Damon Salvatore, son personnage dans The Vampire Diaries et Penn Badgley a mis en garde les fans qui idéalisent Joe Goldberg de You. Même s'il n'est pas aussi creepy que les autres, Noah Flynn n'est pas non plus un exemple à suivre selon Jacob Elordi.

"Ne soyez pas comme Noah !"

Après le succès du premier film en 2018, Jacob Elordi a repris son rôle de Noah dans The Kissing Booth 2 et reviendra dans la suite, tournée en secret et attendue pour 2021 sur Netflix. L'acteur a cependant confié en avoir un peu marre de jouer des ados et souhaite désormais tourner la page. Celui qui a été en couple avec Joey King a aussi évoqué son succès... et son personnage. Et ça fait mal. Dans une vidéo postée par GQ, Jacob Elordi a répondu à des messages envoyés par des internautes et notamment à l'un d'eux qui expliquait que sa petite-amie trouvait que Noah était le mec idéal. "C'est horrible !" a alors réagi l'acteur australien.

Jacob Elordi l'assure, Noah Flynn n'est pas un exemple à suivre. "Ne soyez pas comme Noah Flynn, je ne voudrais pas être comme ça en vrai !" a-t-il lâché. L'acteur encourage d'ailleurs les garçons à ne se comparer à personne. "Ne soit pas non plus comme Jacob Elordi, sois toi-même" explique le beau brun qui serait en couple avec Zendaya.