The Kissing Booth 2 : Jessica Sutton (Mia) remplacée, Joel Courtney explique pourquoi

Le casting original de The Kissing Booth n'est pas de retour au complet dans le deuxième film, dispo depuis le 24 juillet 2020 sur Netflix ! Contrairement à Joey King (Elle), qui porte une perruque, Joel Courtney (Lee), Jacob Elordi (Noah) et Meganne Young (Rachel), Jessica Sutton n'a pas pu revenir dans The Kissing Booth 2 : voilà donc pourquoi l'interprète de Mia, la cheffe des OMG girls, n'est pas la même. Mais du coup, pour quelle raison l'actrice a-t-elle laissé sa place dans la suite ?

"Jessica Sutton a tout essayé pour revenir"

A cause d'un problème d'emploi du temps comme l'a expliqué Joel Courtney dans une vidéo YouTube avec sa fiancée Mia Scholink : "Avant que le deuxième film ne soit confirmé, elle a obtenu le rôle principal dans une série Freeform (Motherland : Fort Salem, ndlr). Elle n'a pas pu revenir à cause de son contrat avec eux. Jessica Sutton a tout essayé pour revenir, mais ils n'ont pas pu s'arranger sur les dates." Jessica Sutton sera aussi absente dans The Kissing Booth 3, tourné en même temps que le 2 et prévu pour 2021, mais la bonne nouvelle est que vous pourrez la retrouver dans la saison 2 de Motherland : Fort Salem.

"Une super fille est arrivée"

L'actrice a donc été remplacée par Camilla Wolfson dans The Kissing Booth 2 : "Une super fille est alors arrivée, Camilla Wolfson. Elle s'est mise au niveau tout de suite, elle est géniale. Elle s'est bien intégrée dans notre famille.", confie Joel Courtney. Avant le film Netflix, Camilla Wolfson a joué dans quelques séries et quelques films peu connus en France, comme Dating Game Killer, Action Point, Order of the Dragon ou encore Of Kings and Prophets.