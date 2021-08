The Kissing Booth : Joey King (Elle) et Joel Courtney (Lee) dévoilent leur scène préférée de la saga

La scène préférée de Joey King est dans le premier The Kissing Booth

Les acteurs de la saga romantique The Kissing Booth ont fait la promo de The Kissing Booth 3, le 3ème et dernier volet qui est dispo sur Netflix. Joey King qui incarne Elle Evans a été interrogée par le magazine Glamour mexicain sur sa scène préférée de toute la franchise. "Il y en a tellement que c'est fou, je riais toujours sur le plateau" a d'abord avoué l'actrice. Puis, en réfléchissant un peu, Joey King a trouvé la scène qu'elle a préféré tourner. Et ce n'est pas une séquence avec Jacob Elordi, son ex boyfriend dans la vraie vie qui joue Noah Flynn, mais une séquence avec son ami Joel Courtney qui interprète Lee Flynn.

"Un souvenir qui me vient à l'esprit est celui d'avoir appris toutes les scènes de danse avec Joel pour le premier film" a expliqué Joey King, "Nous étions tellement épuisés et délirants que nous avons décidé de faire toutes nos chorégraphies de danse comme si nous étions en gelée. Nos membres tournaient dans tous les sens, et c'était la chose la plus ridicule mais aussi la plus drôle qui soit. Tourner ces scènes de danses pour le premier The Kissing Booth reste donc son moment favori du tournage. "L'un de mes meilleurs souvenirs de tous les temps" a-t-elle même déclaré.

Joel Courtney préfère une scène dans The Kissing Booth 2

Joel Courtney qui joue Lee dans les 3 films The Kissing Booth a lui aussi parlé de sa scène préférée dans Insider, et ce n'est pas celle où il danse avec Joey King alias Elle. Celui qui avait expliqué pourquoi Jessica Sutton (Mia) a été remplacée a raconté que sa scène favorite se passe dans The Kissing Booth 2. C'est quand Lee essaye de sauver Elle d'une humiliation publique, lorsqu'elle parle du nouveau BG de l'école avec l'interphone de l'école allumé. Lee tombe près des poubelles et chute la tête la première dans un gâteau. "C'était honnêtement l'une de mes choses préférées à filmer" a-t-il avoué, "J'apprécie vraiment la comédie physique et c'est l'une des choses que je n'ai jamais pu faire auparavant à un tel degré et j'ai adoré ça" "J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j'aimerais en faire d'autres à l'avenir".

L'acteur aime aussi beaucoup une autre séquence de The Kissing Booth 2, quand Lee tente de reconquérir Rachel en détournant les annonces de l'école et en faisant savoir à tout le monde qu'il l'aime. "J'adore absolument cette scène" a-t-il indiqué, "C'est l'une des choses les plus audacieuses que Lee fait. Il s'est fait coller, il a eu des problèmes pour ça, mais ça en valait vraiment la peine, vous savez ? Il a pu déclarer publiquement son amour pour Rachel, ce qui était son objectif principal, et puis aussi en plus de ça, il a pu explorer ce que c'est que de poursuivre cette fille qu'il aime".