The Kissing Booth 3 : Joey King (Elle) porte-t-elle encore une perruque ? Elle répond

Voilà pourquoi Joey King a dû porter une perruque, elle s'était confiée

Mais pourquoi Joey King porte-elle encore une perruque dans The Kissing Booth 3 ? Pour rappel, la comédienne avait une perruque dans The Kissing Booth 2 car avant le tournage, elle a dû se raser la tête pour incarner Gypsy Rose Blanchard dans la série The Act sur Hulu. Joey King avait été nommée aux Golden Globes 2020 pour ce rôle. Et ses vrais cheveux n'avaient pas eu le temps de repousser après avoir joué dans The Act, une fois arrivée sur le tournage The Kissing Booth 2. Et si elle a toujours cette même perruque dans The Kissing Booth 3, c'est parce que les deux derniers films ont été tournés en même temps, en Afrique du Sud.