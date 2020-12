Joey King en couple : l'actrice de The Kissing Booth officialise avec son nouveau boyfriend

Les photos ont été prises pendant les fêtes de Noël, qu'ils ont passé ensemble. Joey King et Steven Piet s'y montrent entourés de la famille de l'actrice : ses soeurs Hunter King et Kelli King ainsi que leur mère Jamie King sont présentes sur les images. La star a aussi tagué @moyk9, le petit ami de sa soeur Kelli et David Niederhoffer, rédacteur en chef du site Just Jared et ami de sa soeur Hunter.

Qui est son nouveau petit ami ?

Alors que son ex Jacob Elordi a officialisé avec Kaia Gerber, c'est donc au tour de Joey King de montrer qu'elle a tourné la page sur son histoire avec celui qui joue Noah dans The Kissing Booth. Elle qui avait affirmé ne plus vouloir sortir avec un acteur a donc tenu parole en sortant avec Steven Piet, qui est réalisateur et producteur.

C'est sur le tournage de la série The Act qu'ils se sont rencontrés. Joey King y incarnait Gypsy Rose Blanchard, qui a commandité le meurtre de sa mère Dee Dee Blanchard (Patricia Arquette) parce que cette dernière était atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration et a fait croire à sa fille qu'elle était gravement malade depuis toute petite. Steven Piet a réalisé deux épisodes de The Act et faisait partie des producteurs du show. Il a aussi produit la série Briarpatch avec Rosario Dawson.