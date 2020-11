Jacob Elordi et Kaia Gerber en couple : ils officialisent sur Instagram

Même s'il n'est pas du genre à s'étendre sur le sujet, la vie amoureuse de Jacob Elordi fait beaucoup parler. L'acteur que l'on retrouvera prochainement dans The Kissing Booth 3 et dans la saison 2 de Euphoria a été en couple avec deux de ses partenaires à l'écran : Joey King qu'il a rencontré sur le tournage du premier film The Kissing Booth puis Zendaya avec qui il partage l'affiche dans Euphoria. Mais le confinement et l'éloignement ont eu raison de son couple avec l'actrice qui a récemment remporté un Emmy Awards.

Depuis le début du mois de septembre, il se murmurait que Jacob Elordi avait retrouvé l'amour et pas avec une inconnue : il a été photographié plusieurs fois en date avec Kaia Gerber, mannequin et fille de Cindy Crawford. Au fil des semaines, leur relation semblait se confirmer vu les images publiées par les paparazzi.

Kaia Gerber officialise sa relation avec Jacob Elordi

Plus de doute, Kaia Gerber et Jacob Elordi sont bien en couple et l'ont confirmé sur Instagram. Ce week-end, la star de 19 ans a posté plusieurs photos sur Instagram pour dévoiler son costume d'Halloween et parmi elles se trouvait une photo de couple avec l'acteur australien. Les deux amoureux ont décidé se déguiser en Elvis Presley et sa femme, Priscilla, et ont même fait appel à des maquilleurs pro pour l'occasion (parce que pourquoi pas !).