The Kissing Booth : Jacob Elordi en guerre contre Netflix à cause de ce détail chez Noah

On a parfois tendance à l'oublier mais la saga The Kissing Booth est en fait basée sur un roman signé Beth Reekles. Avant d'incarner Noah Flynn devant les caméras, Jacob Elordi s'est donc plongé dans le livre qui raconte comment Elle Evans (jouée par Joey King) tombe sous le charme du frère de son meilleur ami. Mais l'adaptation en film pour Netflix n'était pas 100% fidèle... et ça a créé des tensions entre Jacob Elordi et l'équipe !

"C'est des conneries !", pourquoi Jacob Elordi s'est vénère sur le tournage de The Kissing Booth

Interrogé par GQ pour un long portrait, Jacob Elordi n'a pas manqué de tacler la saga The Kissing Booth, prouvant encore une fois qu'il ne garde pas de bons souvenirs de son passage sur Netflix. L'acteur australien en a même profité pour révéler qu'il y eu des tensions en coulisses pour un détail : dans le livre de Beth Reekles, Noah fumait mais ce n'était pas le cas dans le film. Une chose qui l'a mis (très) en colère, confie-t-il.

"Je me souviens avoir dit : 'Il fume dans le livre. Je dois fumer. Il faut qu'il ait des cigarettes, c'est un bad boy.'" explique Jacob Elordi qui s'est pris refus sur refus par la team de Netflix. "J'ai dit : 'C'est des conneries !' Je suis vraiment parti en guerre. Je leur ai dit : 'Est-ce-qu'on ment à des p*tains de millions d'ados de 14 ans ?'" s'est-il souvenu. Beaucoup de drama pour rien puisque Netflix n'a pas accepté la présence de cigarettes à l'écran.

Si, pour Joey King, les film The Kissing Booth sont une fierté, ce n'est donc pas trop le cas de Jacob Elordi. Evoquant la saga de Netflix, il avait confié en décembre 2021 : "Je me voyais un peu comme niais/ringard, et j'avais le sentiment que je devais prouver à tout le monde que j'étais un acteur sérieux. Je me sentais terriblement incompris". Sympa...