Jacob Elordi tacle The Kissing Booth et dévoile avoir failli arrêter sa carrière à cause des films

Si vous n'aviez pas encore compris, Jacob Elordi ne porte pas vraiment The Kissing Booth dans son coeur. Celui qui a été au centre d'une rumeur de couple avec une star de La Chronique des Bridgerton n'a jamais caché qu'il n'était pas vraiment fan de la saga dans laquelle il a joué Noah Flynn. Devenu célèbre grâce au film, il a expliqué s'être senti ringard à cause du film et a même demandé à ne pas apparaître torse nu dans le 3ème volet.

"Je fais des bons films", le petit tacle de Jacob Elordi

Ce n'est d'ailleurs pas le recul qui lui a fait changé d'avis... Dans un portrait pour le magazine GQ, Jacob Elordi a (of course) encore évoqué The Kissing Booth et c'est via une conversation au sujet de son père que l'acteur en a profité pour tacler la saga qui l'a fait connaître. Évoquant ce dernier, l'interprète de Noah Flynn confie que son père évoque parfois la saga. "Lui me demande : 'Est-ce-que tu tournes toujours le film où tu dois embrasser quelqu'un sur un stand ?'" explique l'acteur ce à quoi il avoue lui répondre : "Non papa, je fais des bons films, je te jure'". Sympa pour la franchise qui l'a révélé au grand public...

Jacob Elordi a eu tellement de problèmes après The Kissing Booth et sa célébrité soudaine qu'il dévoile même avoir été à deux doigts de tout arrêter et d'abandonner sa carrière d'acteur. "Je sais que ça semble susceptible et dramatique mais je suis susceptible et dramatique ! Je détestais être un personnage pour le public. J'avais l'impression d'être tellement éloigné de ce que je suis" explique l'acteur qui, depuis, a retrouvé un autre rôle plus quali : celui de Nate Jacobs dans Euphoria.