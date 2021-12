The Kissing Booth, Jacob Elordi clashe les films de Netflix : "Je me sentais ringard"

Jacob Elordi gêné par les films The Kissing Booth

Si aujourd'hui Jacob Elordi est un acteur reconnu grâce à son rôle de Noah Flynn dans la saga The Kissing Booth de Netflix, il semble avoir pourtant un peu de mal à l'assumer. Sans jamais totalement renier les trois films dans lesquels il a pu jouer au côté de Joey King - avec qui il a eu une relation, le comédien espère néanmoins que tout le monde tournera rapidement la page de cette étape de sa carrière.

"Je me suis longtemps inquiété de ce que les gens allaient penser de moi et de l'acteur que je suis à cause des films que j'ai pu faire, a-t-il admis au micro d'Esquire à l'occasion d'un portrait qui lui était consacré. Je me voyais un peu comme niais/ringard, et j'avais le sentiment que je devais prouver à tout le monde que j'étais un acteur sérieux. Je me sentais terriblement incompris".

Le comédien veut être pris au sérieux

Des propos particulièrement forts qui pourraient décevoir certains fans, mais également des membres de l'équipe de la trilogie, mais qu'il semble assumer. Selon le magazine, Jacob Elordi a en effet pris le temps de réfléchir à sa réponse avant d'ajouter, "J'ai été un peu mis de côté pendant un temps, parce que j'avais fait un film pour ados. Et je ne veux pas arriver à la fin de ma carrière sans avoir été franc et pu dire ce qui a pu se passer ou ce que j'ai pu ressentir. Donc j'imagine que là, c'est le point de départ de moi qui me livre".

De quoi comprendre qu'en cas de 4ème épisode de The Kissing Booth, il ne faudra pas compter sur lui ? C'est malheureusement probable. La star de la série à succès Euphoria (HBO) l'a notamment révélé, il souhaite désormais faire ce qui lui plait et non plus ce qui pourrait plaire à ses fans, "Je ne m'intéresse pas suffisamment à la célébrité pour en venir à faire des films qui ne m'intéressent pas".

Le message est passé.